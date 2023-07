Mastella tra i dieci sindaci più amati d'Italia Il commento: "i partiti non mi sostengono, i cittadini sì"

"Grazie, Benevento. Essere il sindaco più amato della Campania e tra i primi dieci in Italia secondo il più autorevole sondaggio di gradimento sugli amministratori locali è una gratificazione per cui non posso che ringraziare innanzitutto i miei concittadini che continuano ad alimentare con il balsamo di un largo gradimento il mio impegno come Sindaco", così in una nota Clemente Mastella, primo cittadino di Benevento, dopo la pubblicazione, su Il Sole 24 Ore, del Governance Pool 2023 che con un indice di gradimento pari al 59 per cento lo vede nella top ten italiana e al primo posto nella classifica regionale.

"E' una soddisfazione che condivido con tutta la mia squadra, con gli assessori e i consiglieri della mia maggioranza. Insieme stiamo guidando una città che cresce e che guarda al futuro con spirito costruttivo e ambizioso: senza velleità ma anche senza cedere a inutili vittimismi e disfattismi. E il giudizio della nostra gente continua a essere positivo e incoraggiante. Ci attendono sfide importanti, come quella sul Pnrr dove condividiamo con la provincia il primato nazionale per investimenti, che affronteremo forti della fiducia popolare", prosegue Mastella.

"Questo gradimento da primato regionale e da top ten nazionale c'è senza l'apporto dei partiti, né di destra, né di sinistra: i partiti continuano a non sostenermi, i cittadini continuano ad apprezzarmi. E in numero sempre maggiore", conclude Mastella.