L'ex sindaco di Telese Carofano aderisce a Noi Di Centro Mastella: "Sua esperienza sarà preziosa e potenzia il radicamento in Valle Telesina"

A seguito di un incontro e di un approfondito colloquio con il segretario nazionale di Noi di Centro Clemente Mastella, l'ex sindaco di Telese Terme e attuale consigliere comunale Pasquale Carofano ha aderito a Noi Di Centro.

"Accolgo quest'ingresso con un caloroso benvenuto. L'esperienza politico-amministrativa di Pasquale Carofano sarà assai preziosa e potenzia il radicamento di Noi Di Centro in un'area cruciale come la Valle Telesina. È stato sindaco di Telese Terme per ben due mandati e ha ricoperto la carica di consigliere provinciale e di componente dell’esecutivo di Anci Campania: si tratta dunque di un'adesione di prestigio che sapremo valorizzare al meglio, conferendogli incarichi di punta nell'organigramma" afferma Mastella.

"Noi Di Centro si conferma intanto la forza politica più radicata e attrattiva in provincia di Benevento" conclude Mastella.