Airola: Influenza aderisce a Forza Italia Rudano: "Ad Airola diverremo prima forza politica"

Carmine Influenza, già Vice Sindaco e attuale Consigliere Comunale del Comune di Airola, aderisce a Forza Italia e viene nominato Commissario cittadino del partito nella città caudina.

“Ho scelto di formalizzare un impegno politico - afferma Influenza - di fatto avviato lo scorso mese di agosto con il sostegno alla

candidatura alla Camera dei Deputati dell’amico Francesco Maria Rubano, che ringrazio per avermi designato commissario cittadino di Forza Italia. Guiderò l’importante fase del tesseramento e del congresso locale”, aggiunge il consigliere comunale.

“Nel frattempo, insieme ad Antonio Falco e Michele Napoletano, rafforzeremo il partito sul territorio coinvolgendo quanti vorranno offrire il proprio contributo di idee per la nostra città.

Serviremo ogni giorno con dedizione i nostri cittadini.”

“Forza Italia Sannio rivolge un caloroso benvenuto nella nostra squadra a Carmine Influenza - afferma il deputato Francesco Maria Rubano per il quale “Forza Italia ad Airola diventerà la prima forza politica. Con il coordinatore regionale Fulvio Martusciello ed il Segretario Nazionale Antonio Tajani - prosegue - forniremo il necessario supporto ai progetti che l’Amministrazione Comunale intenderà realizzare.

Airola sarà al centro dell’agenda politica nazionale del nostro partito”, assicura Rubano.