Concerti allo stadio, Mastella: "Parole Vigorito di buon senso" "Mandate gambe all'aria polemiche. Tifo Benevento e Napoli? Sì, il resto è noia e stupidità"

Il sindaco Mastella torna sulla questione concerti allo stadio dopo l'intervento del patron del Benevento Calcio, Oreste Vigorito: "Le parole misurate e di buon senso ,espresse dal presidente Vigorito, a favore della mia idea , circa l’ utilizzo dello stadio come momento e luogo di grandi concerti mandano gambe all’ aria la polemica srupida di chi , professionista del nulla e mestatore quotidiano, aveva azzardato una contrapposizione con la squadra.

Sono vicende complementari che giocano a favore della città e della sua economia .Dirò da ultimo per chi vuol capire e per chi farà finta per un pregiudizio stupido ed incolore che sono , sono stato e sarò vicino al Benevento perchè è la squadra della mia città. Ne sarò tifoso. Altrettanto tifo manifesterò per il Napoli di cui ho avuto l’ onore di essere consigliere e vice presidente.Amico di Maradona e dei calciatori dei due scudetti . Non rinnego una storia di vita. Peraltro voglio dire al gruppo dei tifosi non sportivi che era alla presentazione delle maglie ,che i tiffosi del Napoli hanno in simpatia il Benevento mentre sono antagonisti della Salernitana e dell’ Avelino .Per me quindi forza Benevento e forza Napoli. Tutto il resto e‘ noia e stupidita‘ . Voglio ringraziare infine i tantissimi cittadini/e che mi hanno espresso vicinanza e si sono vergognati della manifestazione dall’elevato pensiero filosofico/sportivo, manifestato dal gruppo di raffinati intellettuali presenti allo stadio".