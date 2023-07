Farese delegato all'Istruzione: "Massimo impegno per la comunità" "Attenzione sin da subito ai servizi: ci sono tante questioni sul tavolo"

"Istruzione e Servizi Scolastici sono settori di rilevanza strategica che interessano le famiglie, i nostri figli, le future generazioni. L'assegnazione di tale delega rappresenta un'importante responsabilità che assumo con onore ed entusiasmo. Ringrazio pertanto il Sindaco Clemente Mastella per la fiducia riposta in me".

Lo dichiara il consigliere comunale di Benevento, Francesco Farese, che commenta così il decreto di conferimento della delega a Istruzione Pubblica e Privata e Servizi Scolastici.

"Profonderò il massimo impegno a servizio della comunità - afferma Farese - proseguendo nell'ottimo lavoro svolto fino ad ora, con competenza ed attenzione, dall'assessore Maria Carmela Serluca che ringrazio per l'operato su tali materie e per la disponibilità alla collaborazione sempre mostrata.

L'attenzione sarà rivolta da subito all'organizzazione dei servizi per le scuole, per i quali cercherò di apportare un contributo costruttivo all'Amministrazione, in sinergia con gli uffici comunali e aprendo al costante e proficuo dialogo con dirigenti scolastici e famiglie.

Saremo quindi da subito al lavoro per affrontare le tante questioni sul tavolo.

Un ringraziamento lo rivolgo ai consiglieri del gruppo Noi Campani, Marcello Palladino e Alboino Greco, che rispetto alla disponibilità di tale delega mi hanno offerto il proprio sostegno. Naturalmente è con loro, con la maggioranza e in sintonia con l'intero Esecutivo, che eserciterò la funzione che il Sindaco mi ha conferito.

Ho svolto fino ad ora il ruolo di presidente della commissione consiliare Turismo, Patrimonio, Società Partecipate, Traffico e Parcheggi che è stato motivante, con piena unità di intenti con l'assessore al ramo Attilio Cappa e con il costante contributo di tutti i componenti. Ritengo opportuno ora, alla luce della delega conferitami, rimettere tale carica nella disponibilità dei consiglieri. Ciò al fine di poter dedicare la massima attenzione ad istruzione e servizi scolastici ma anche al fine di concedere il giusto spazio ad altri consiglieri. Garantirò comunque pieno sostegno per portare a termine il lavoro avviato in questi mesi in commissione come il nuovo regolamento per l'alienazione dei beni, la nuova regolamentazione Ztl, la pianificazione in tema di parcheggi e traffico e i progetti per la promozione e la gestione del turismo.

Continuiamo a lavorare - conclude Farese - con l'auspicio di dare impulso propositivo all'azione dell'Amministrazione Comunale, guidata dal sindaco Mastella, nei confronti della cittadinanza"