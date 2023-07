Fioretti (Pd): "Governo taglia 16 miliardi: sud e Sannio pagano le conseguenze" "E' un disastro: rischio altissimo che progetti come per cementificio Ciotta vadano in fumo"

Floriana Fioretti, capogruppo in consiglio comunale di Benevento del Partito Democratico interviene commentando il taglio di 16 miliardi del Pnrr da parte del Governo, che potrebbero coinvolgere anche progetti sanniti: "Sarà il Sud in particolare a pagare il prezzo delle scelte compiute dal governo Meloni in questi ultimi giorni. Prima con la rimodulazione delle risorse del Pnrr, poi con il taglio del Reddito di cittadinanza.

È una scelta scellerata quella di cancellare 16 miliardi di euro circa di interventi del Pnrr, di cui 13,5 miliardi di euro destinati ai Comuni, in particolare, per la riqualificazione urbana, la messa in sicurezza del territorio, il contrasto al dissesto idrogeologico, la valorizzazione dei beni confiscati alle mafie.

A tal proposito, dispiace che il progetto sull'ex cementificio Ciotta in c/da Olivola, l'immobile sotto sequestro da anni per un provvedimento dell'Antimafia, possa saltare per colpa del Governo. La lotta alle mafie è e deve restare una priorità assoluta per il Paese.

Dopo i ritardi e le note difficoltà nell'attuazione del più grande piano di investimenti per l'Italia, assistiamo ad un vero e proprio disastro di questa destra. La promessa del Governo è che i progetti verranno finanziati con risorse nazionali o europee ordinarie. Il timore è che finiscano su un binario morto. Pertanto occorre dare garanzie immediate ai Comuni, come ha dichiarato il Presidente Anci Decaro, non correre rischi e dare risposte concrete.

Per non parlare dei tagli del Reddito di Cittadinanza, 1153 residenti nel Sannio. Una vera bomba sociale che sta per esplodere. È previsto inoltre che i nuclei familiari ai quali verrà sospeso il reddito, dovranno essere presi in carico dai servizi sociali del Comune. Una scelta che scarica sui servizi sociali degli Enti Locali, già in grosse difficoltà per la carenza di assistenti sociali, le tensioni per la sospensione del reddito.

Occorre fare presto ed intervenire per fermare questa deriva".