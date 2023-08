Nuova adesione a Forza Italia: arriva Antonino da Noi di Centro Rubano: "Riferimento territoriale prezioso: arricchirà con importante contributo di idee"

Cinzia Antonino, consigliere comunale di Pago Veiano, aderisce a Forza Italia.

Farmacista di professione, Antonino, che in passato è stata candidata anche a Benevento nelle liste di Clemente Mastella, ed è vice responsabile provinciale del movimento femminile di Noi di Centro, entra a far parte della dirigenza del partito guidato in Campania da Fulvio Martusciello.

L’On.le Francesco Maria Rubano, parlamentare di Forza Italia rivolge il suo “caloroso benvenuto ad una indiscussa protagonista della vita politica di Pago Veiano e di tutto il Sannio”



“Cinzia - prosegue Rubano - e’ un riferimento territoriale prezioso come dimostra il consenso elettorale conseguito alle amministrative di Pago. Sono certo che arricchirà’, con il suo contributo di idee, il programma politico che intendiamo portare avanti nell’interesse del Sannio”.

“Ho scelto Forza Italia perché rappresenta l’unico partito moderato capace di rappresentare gli interessi del territorio sannita - afferma Antonino per la quale “l’azione politica dell’onorevole Rubano è encomiabile, leale e concreta al punto da sensibilizzare tanti sindaci ed amministratori comunali. I cittadini hanno bisogno di novità e di riferimenti credibili che solo la classe politica di forza Italia può’ garantire”, conclude il consigliere comunale.