Libri scolastici: dal 7 agosto si può presentare domanda per i contributi Beneficiari gli alunni che frequentano scuole secondarie

ll consigliere delegato all’Istruzione pubblica e privata e ai Servizi Scolastici, Francesco Farese, rende noto che dal 7 agosto al 10 novembre 2023 sarà possibile presentare la domanda per ricevere il contributo per l’acquisto dei libri di testo. Beneficiari del contributo saranno gli alunni che frequentano le scuole secondarie di primo e secondo grado del Comune di Benevento per l’anno scolastico 2023/2024.

Il genitore (o chi eventualmente esercita la potestà genitoriale) o l’alunno maggiorenne, in possesso dello SPID, potranno inoltrare istanza accedendo, tramite i browser Google Chrome e Microsoft Edge, al link https://ambitosocialeb1.sicare.it/sicare/benvenuto.php munendosi di:

- attestazione ISEE per l’anno 2023 in corso di validità;

- scontrini e/o ricevute fiscali intestati al richiedente con specifica descrizione dei libri;

- copia della carta di credito/bancomat di un conto corrente bancario da cui si evince il codice IBAN ed il nome dell’intestatario della stessa.

L’avviso e ulteriori informazioni sono reperibili al seguente link della sezione Servizi Scolastici del sito del Comune di Benevento: https://www.comune.benevento.it/portale/buoni-libro