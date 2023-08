Rubano (FI): "Da De Luca solo parole sull'ospedale di Sant'Agata de'Goti" Il deputato: "Due delibere, proclami e poi il nulla: il Sannio merita celerità"

“Parole, parole, parole… è il ritornello di una famosa canzone di Mina, ma è anche l’emblema della mala gestione della Regione Campania targata De Luca. La situazione della sanità in Campania è drammatica, negli ospedali c’è il caos più totale e De Luca pensa bene di proseguire nella sua strategia di illudere il territorio e non mantenere le promesse. Il solito ‘giochino’ è toccato nuovamente all’Ospedale Sant’Agata per il quale il governatore ha previsto (DGRC n. 288 del 16 Maggio 2023) la modifica del piano ospedaliero al fine di destinare 24 posti letto presso il nosocomio santagatese. Fatta la delibera, la seconda dopo quella del 2017, e i soliti proclami, della sistemazione di una diramazione del Pascale a Sant’Agata dei Goti a tutt’oggi non si ha nemmeno l’ombra. E’ l’ennesima prova che non c’è consequenzialità tra il dire e il fare, perché della salute dei cittadini sanniti De Luca se ne frega. Il Sannio merita celerità e tempestività decisionale da parte della Regione Campania. De Luca prova ancora ad illudere il territorio, meccanismo che, ahinoi, gli è riuscito in passato, ma che non gli riuscirà più a partire dalle prossime elezioni. I cittadini hanno ora bisogno di fatti e concretezza, basta incapacità!”. Così in una nota Francesco Maria Rubano, deputato sannita di Forza Italia e commissario provinciale del partito.