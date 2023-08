Riforma fisco, Rubano (FI): "Si attendeva da 50 anni: svolta epocale" "Meno tasse per tutti uguale più crescita: lo diceva il nostro presidente Berlusconi"

“Possiamo dire, senza timore di essere smentiti, che l’approvazione del disegno di Legge Delega per la Riforma Fiscale pone fine ad oltre 50 anni di attesa. L’attesa per una vera riforma del fisco che dia finalmente un assetto organico e sistematico a questa materia e garantisca un fisco più equo, finalmente razionale, più semplice, in grado di garantire il funzionamento della macchina statale senza indebolire le imprese e il sistema produttivo, e soprattutto con il contribuente che sia soggetto attivo e non soggetto vessato”. Lo dichiara in una nota l’On. Francesco Maria Rubano, capogruppo di Forza Italia in Commissione Finanze. “Questa riforma – prosegue Rubano – è una svolta epocale e realizza il 'meno tasse per tutti = più crescita' che ha ispirato da sempre le politiche fiscali di Forza Italia e del nostro Presidente Silvio Berlusconi. Nel ringraziare tutti coloro che hanno reso possibile questo grande risultato per il Paese, dal lavoro della Commissione Finanze, al Governo, veramente tutti, chiudo dicendo che noi di Forza Italia dedichiamo questo traguardo al presidente Silvio Berlusconi, il primo ad anticipare i tempi e a volere un sistema fiscale basato sulla centralità e la premialità del contribuente”, ha concluso Rubano.