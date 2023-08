Fondi Fsc, Matera: "Immaginare opere concrete e realizzabili per evitare errori" Il senatore di Fratelli d'Italia: "Non ci possiamo permettere come in passato di non spendere fondi"

Arrivano i fondi sviluppo e coesione per la Campania, oltre sei miliardi che ne fanno la seconda regione per mole di finanziamenti ricevuti. E il senatore di Fratelli d'Italia Domenico Matera invita sindaci e amministrazioni a farsi trovare pronti per evitare che una mole così ingente di finanziamenti possa tornare indietro: “Cavallo di battaglia di De Luca? Più che altro avrebbe dovuto spendere i fondi della vecchia programmazione per i quali c'è stato un impegno finanziario solo del 34 per cento. Fitto ha dovuto quindi capire la situazione fino alla delibera Cipe dell'altro giorno. La Campania è la seconda regione per risorse: è un passo iniziale molto importante e ora il Ministero vuol comprendere le capacità di spesa delle regioni per cui ci sarà un'intesa con l'indicazione delle opere precise e puntuale da finanziare. Altrimenti si torna punto e a capo con programmi faraonici ma fondi non spesi”



E anche per le aree interne servono secondo l'esponente del partito della Meloni progetti immediatamente cantierabili e anche unione tra amministrazioni e apparati statali per una gestione virtuosa: “C'è l'hub di Ponte Valentino, attualmente in fase embrionale, tra le opere da realizzare. Ma l'importante è accelerare e farsi trovare pronti all'appuntamento investendo in tempo, in risorse, progetti, attività e azioni concrete. Sta a noi ora dare le risposte che il territorio chiede e merita”.