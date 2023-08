Parco nazionale Matese, Matera: "Regione non sta ottemperando a obblighi" "Molise ha già ottemperato ad adempimenti, Campania no nonostante i solleciti"

La Regione Campania non sta ottemperando ai suoi obblighi relativamente alla istituzione del Parco nazionale del Matese. A “certificarlo”, con una risposta firmata nella giornata odierna, è stato il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, in replica alla interrogazione parlamentare presentata dal Senatore di Fratelli d’Italia Domenico Matera.



Il parlamentare in questione, infatti, anche Presidente del Comitato per la Legislazione del Senato della Repubblica, aveva interrogato, nel mese di Maggio di quest’anno, il vertice del “Mase” per comprendere quali iniziative lo stesso intendesse assumere, ai fini dell’istituzione del Parco in questione, rispetto ai ritardi ed alle inadempienze della Regione Campania che impediscono di fatto il completamento dell’iter. La norma, infatti, prevede che il Parco sia istituito con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'Ambiente, sentite le Regioni interessate. Se, però, la Regione Molise, conformemente alle prescrizioni normative, ha posto in essere tutte le attività di propria competenza, la Regione Campania, invece, non ha compiuto tutte le formalità di rito, nonostante i diversi solleciti ricevuti, tra i tanti quello datato 3 novembre 2022.

A dare conferma rispetto alle negligenze della Giunta De Luca è stato lo stesso Ministro Pichetto Fratin. L’alto esponente del Governo ha precisato, in particolare, come la Regione Campania non abbia dapprima provveduto a far pervenire, come richiesto, entro il 3 Gennaio 2022, il previsto parere tecnico di competenza circa la proposta tecnica di perimetrazione e zonizzazione del Parco



“Non essendo pervenuto alcun riscontro, nell’ottica della leale collaborazione istituzionale e al fine di consentire la più ampia partecipazione degli Enti locali interessati – ha fatto presente il Ministro nella risposta alla interrogazione del Senatore Matera – era stata fornita alle regioni interessate, Campania compresa, una proroga al 30 Marzo 2022 per l’acquisizione dei suddetti pareri tecnici”. “Si rappresenta – ha esposto ancora il Ministro - che la Regione Molise ha già completato entro i termini indicati i diversi adempimenti di competenza concordati in sede di tavolo istituzionale del 15 novembre 2021, ed ha inoltre sollecitato con nota del 14.12.2022 anche la conclusione del procedimento. Viceversa, la Regione Campania, sollecitata, da ultimo, con note del 9 marzo 2023 e del 12 maggio 2023, non ha fornito alcun riscontro”.

“Le inadempienze della Regione Campania rispetto alla istituzione del Parco nazionale del Matese – ha commentato Matera - stanno determinando continue occasioni mancate per i territori e le Comunità interessate sia del Molise sia della Campania, si veda le risorse economiche stanziate dalla legge 205 del 2017, per gli anni 2018 e 2019. Senza dimenticare il treno del Pnrr oltre ad ulteriori tipologie di finanziamenti e vantaggi come quelli legati alle zone economiche ambientali”.