Comunità Titerno Alto - Tammaro: si profila corsa a due per la presidenza? In corsa il primo cittadino di Guardia Sanframondi e il consigliere di San Lorenzello Di Meo

Attenzione puntata sulla Comunità Montana del Titerno Alto – Tammaro.

Il grande nodo da sciogliere è quello del rinnovo della carica presidenziale che vedrebbe due possibili candidati Raffaele Di Lonardo, primo cittadino di Guardia Sanframondi e Pasquale Di Meo, consigliere comunale di maggioranza a San Lorenzello. E’ evidente che la massima carica in seno alla Comunità Montana del Titerno-Alto Tammaro ha il suo appeal anche in virtù delle prossime tornate elettorali amministrative nei due centri. Più vicina la campagna elettorale a San Lorenzello, dove si voterà nella primavera del 2024, più distante nel tempo ma non nell’interesse quella a Guardia Sanframondi. Poiché ‘presiedere’ la locale Comunità Montana può sicuramente dare slancio alla corsa per il raggiungimento dello scranno di sindaco nella propria comunità. Chiaro dunque che in tale ottica la presidenza della Comunità Montana sarebbe un fiore all'occhiello importante.