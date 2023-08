Reale: "Forza Italia? Meglio Mastella che personaggi in cerca d'autore" L'ex assessore: "Adesioni? Tentativo di apparire mediaticamente"

"Io che sono stato consigliere comunale ed assessore di Forza Italia, io che assieme agli amici ho allestito una lista alle Comunali di Benevento senza l'aiuto di alcuno dei soggetti che oggi si professano forzitaliota, vi dico 'non fatevi prendere in giro' , cento volte meglio MASTELLAche soggetti in cerca d'autore". Così, in una nota, Antonio Reale, promotore della lista di Forza Italia, denominata Forza Benevento, alle ultime comunali nel capoluogo sannita, annuncia l'adesione al movimento di Clemente MASTELLA . "Onestamente chi immagina di paragonare la statura politica, morale ed istituzionale del sindaco di Benevento con qualche nuovo messia significa che non conosce l'abc della politica", aggiunge ancora Reale, per il quale "le adesioni a Forza Italia di alcuni candidati alle ultime comunali non rappresentano altro che l'esclusivo tentativo di apparire mediaticamente, ma i voti si contano e non si pesano attraverso i giorni. Forza Italia è già stata battuta dal partito di MASTELLAalle politiche, prima alle provinciali e così sarà anche alle Europee", prosegue. "Onestamente - aggiunge Reale - inviterei il deputato di Forza Italia ad occuparsi più delle problematiche che riguardano il nostro territorio, non avendo finora fatto granché, e che sono di competenza del Governo nazionale piuttosto che dedicarsi a inutili quisquiglie che non fanno altro che allontanare i cittadini dalla politica". "Forza Italia è un partito in crisi, in quaranta giorni sul piano nazionale ha perso quasi tre punti percentuale, in Regione Campania non ha più il gruppo consiliare, alle Europee il migliore dei sondaggi accredita Forza Italia di un solo eletto al Sud con tanti che scappano via. Per cui - conclude Reale - le 'buffonate' in salsa sannita non approderanno proprio a nulla".