Limata (FI): "Reale? Forza Italia non è il partito di Mastella" "Qui non si viene per un posto all'Asi o per candidare le mogli"

"La calura estiva deve aver avuto un pessimo effetto sull’ex consigliere non eletto Antonio Reale che per dare un segnale della sua esistenza politica annuncia la sua adesione ad uno pseudo raggruppamento di ambito localistico che è destinato ad implodere come già accaduto al fu Udeur. Reale può aderire a ciò che vuole, ma deve anche spiegare che in Forza Italia non si chiede di candidare le mogli. Nel nostro partito non si aderisce per un posto in qualche 'agenzia territoriale' (vedi Asi). Per quanto concerne il suo riferimento all'onorevole Rubano, a Reale basterà solo parlare con gli amministratori locali del Sannio per apprendere l'impegno profuso dal deputato sannita di Forza Italia a favore della sanità territoriale, per citare uno dei tanti temi portati avanti. A tal proposito Reale non manca di fare l'ennesima figuraccia visto che proprio recentemente l'impegno parlamentare di Rubano ha prodotto l’approvazione di un importante emendamento nell'ambito delle 'Disposizioni in materia di Piano oncologico nazionale e per l’attuazione del Registro dei tumori'. Con la proposta di Forza Italia, sostenuta da Rubano, si è inteso supportare l'efficientamento delle Reti Oncologiche Regionali potenziando

le strategie e le azioni per la prevenzione, la diagnosi, la cura e l’assistenza del malato oncologico. Ma Reale non può conoscere cose che interessano la comunità, essendo il suo impegno politico sempre teso al perseguimento del mero interesse personale o familiare, proprio come sempre fatto dal suo nuovo leader politico" dichiara in una nota a firma del Dott. Sebastian Limata, dirigente provinciale di Forza Italia.