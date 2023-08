Valle Telesina: ci sarà sede sovracomunale Pd intitolata a David Sassoli La decisione nell'assemblea tematica promossa dal circolo di Castelvenere

Nel pomeriggio-sera di martedì 8 agosto, si è svolta un'importante Assemblea tematica del PD di Valle Telesina, promossa dal Circolo di Castelvenere. Hanno partecipato all'incontro e al dibattito con il Segretario provinciale Giovanni Cacciano, accompagnato da Pio Canu, il Direttivo del Circolo castelvenerese, i rappresentanti di Circolo di San Lorenzello, Luigi Rubano, di Faicchio, Luigi Giannotta, di Frasso, Maria Aceto, di Amorosi, Mario Fasulo. Altri, invitati, si sono scusati per trovarsi fuori sede. Ha aperto l'incontro il vice sindaco e presidente del Circolo ospitante Raffaele Simone, che ha salutato e ringraziato tutti per la partecipazione, dando poi la parola al segretario locale Antonio Di Brigida. Sono seguiti gli interventi del prof. Raffaele Simone, responsabile provinciale del dipartimento "Cultura, Culture e Memorie", della segretaria vicario Monica Di Paola, di Marinella Verrillo, del Direttivo di Circolo e dei rappresentanti territoriali presenti. Ha concluso, con un intervento articolato, propositivo e di convinto sostegno alle proposte dibattute, il segretario Cacciano. Il tema centrale dell'incontro è stato il dare vita ad una presenza attiva del PD-Valle Telesina organizzandosi e coordinandosi intorno a tematiche territoriali, nel contesto della politica generale del partito, con una pregnante visione meridionalista, a partire dalle zone interne: dall'Agricoltura alla transizione ecologica e alla ricaduta territoriale del PNRR; dall'Autonomia differenziata alla rappresentanza democratica dei territori; dai beni culturali, con al centro la città territoriale romano-sannitica di Telesia, ai Poli Scolastici in rete tra loro e con l'Università. Per incontrarsi, per coltivare una visione comune, oltre il proprio campanile, per un governo condiviso del territorio dentro ad una programmazione di sviluppo sostenibile, è indispensabile dotare il PD di Valle Telesina di una sede territoriale che sarà aperta a Castelvenere, intitolata a David Maria Sassoli e inaugurata durante la Festa dell'Unità, programmata per il 9 e 10 settembre 2023