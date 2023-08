Feleppa (FI): "Reale? Parla perché ha ricevuto incarico in Asi" Il neo iscritto a Forza Italia: "La politica non è spartizione"

"Innanzitutto è doveroso formulare gli auguri al ragioniere Antonio Reale, ex assessore da Mastella malamente rimosso, per l’incarico ricevuto all’ASI del Presidente Barone". - esordisce nella sua nota Angelo Feleppa -

"Del pari va rammentato allo stesso che, incaricato di formare una lista a supporto del candidato Sindaco Mastella nel 2021 (secondo alcuni rumors ebbe a porre il diniego alla candidatura del nostro vice coordinatore provinciale Giorgione e di Guerra in quella lista) totalizzando, la lista da lui partorita, 518 voti senza eleggere nessun consigliere per mancanza del quorum minimo richiesto.

Subito dopo la debacle (cioè la totale disfatta) aderì a NDC, ed oggi consolida la sua appartenenza forte dell’incarico “tecnico-politico” ricevuto.

Non gli sfugga, invece, che tutti i nuovi aderenti a Forza Italia non hanno ricevuto incarichi (in pratica non hanno partecipato alla spartizione di deleghe concesse a mo’ di sagre o incarichi in enti strumentali), stanno abbracciando il programma politico, magari anche di un giovane deputato e non solo, che sta costruendo un gruppo “forte” e determinato, che crede in ideali di programmazione e concertazione. Abiurando il “do ut des”, a seconda dei tempi e con modalità alquanto discutibili.

Ma tant'è e di certo questo 'tanto' non è stato apprezzato da coloro che stanno abbandonando le fila di Mastella “non condividendo” esclusivamente una levata alle armi per interessi elettorali personali.

Ciò detto, rimarchiamo che il nostro impegno in Forza Italia parte dalla considerazione di “gruppo”, tiene alla concertazione e alla valutazione di programmi da condividere per il Sannio tutto e non per una sola parte territoriale; nell’ottica del confronto anche politico con le controparti, evitando la distribuzione di “pani e deleghe”.

Concludo ricordando al ragioniere Reale componente dell’ASI che il nostro vice coordinatore ha esordito nel partito confermando che la rinascita di Forza Italia parte dal superamento di quel numerino pari a 518, per cui anche 519 sarà una vittoria.

La politica è comparazione, confronto, concertazione su idee e realizzazioni di progetti utili alla comunità e va, quindi, oltre la fredda e personale rappresentanza in enti".