Panchine intelligenti "Benevento smart city. Per favore: non rovinatele" De Pierro e Picariello: "Già prime rigature: atti di inciviltà non saranno tollerati"



“I progetti Pics accelerano il percorso della città di Benevento verso la frontiera della smart city e della città eco-sostenibile: le quattro panchine ‘intelligenti’ e multimediali collocate a piazza Roma ne sono una dimostrazione plastica e lampante”, lo dicono in una nota il vicesindaco delegato all’Attuazione dei Pics Francesco De Pierro e il presidente della commissione Pics Antonio Picariello.

“I cittadini potranno fruire di un congegno hi-tech multifunzione, a zero impatto grazie all’impiego dell’energia solare e prezioso per molte funzioni di utilità pratica. Gratuitamente sarà possibile connettersi a internet, ricaricare le batterie di telefonini e tablet collegandoli alle porte usb, monitorare la qualità dell’aria attraverso i sensori e ricevere informazioni sul traffico e sul meteo. Un patrimonio d’innovazione e tecnologia che dobbiamo preservare e proteggere. Le prime lievi rigature su una delle panchine smart sono però un pessimo segnale: sollecitiamo, sulla scia del sindaco Clemente Mastella in un recente appello, gli stessi cittadini ad essere le prime sentinelle rispetto ad atti di inciviltà molto gravi e per i quali – in caso di individuazione dei responsabili – non può esservi e non vi sarà nessuna indulgenza”, concludono il vicesindaco De Pierro e il presidente della commissione Pics Picariello.