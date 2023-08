Fratelli d’Italia a Pietrelcina per raccontare la stagione del governo Meloni Questa mattina l'iniziativa nell'ambito della campagna nazionale

Tappa questa mattina a Pietrelcina per la campagna nazionale “Italia Vincente” promossa dalla federazione provinciale di Fratelli d’Italia Sannio per far conoscere ai “cittadini i risultati dei primi nove mesi del Governo Meloni”.

Presenti, tra gli altri, il coordinatore provinciale e senatore Domenico Matera, il vice coordinatore e consigliere di Pietrelcina Alessio Ermenegildo Scocca, il presidente del locale Circolo di FdI Antonio Rosella con dirigenti, militanti e iscritti.

“L’iniziativa – viene evidenziato al termine dell'incontro - mirata a raccontare i risultati dei primi mesi del governo Meloni, si ripeterà per” tutto il mese di agosto in 250 località di tutta Italia. Giovani, militanti, sindaci, parlamentari, esponenti di governo: tutti nelle località turistiche per comunicare i primi risultati raggiunti dall'esecutivo. Aumento del lavoro e disoccupazione ai minimi, con una crescita economica più alta di Francia e Germania”.

Ed ancora gli esponenti del partito della Meloni evidenziano “l’arrivo di aiuti concreti per i più deboli e l’aumento delle pensioni minime. E poi – prosegue la nota - la riforma del “fisco amico” con l’alleggerimento delle tasse, quella della giustizia, una maggiore credibilità in campo internazionale, la lotta alla criminalità, più sicurezza e numeri record nel turismo. Questi tutti i temi trattati nell’opuscolo consegnato ai cittadini”.