Alta Velocità, Matera: "Nuovo treno Roma - Benevento dal 10 settembre" Il senatore Fdi: "Ottima notizia per chi lavora nella Capitale e torna a casa"

"Ringraziamo i vertici di Alta Velocità per avere potenziato il servizio di collegamento tra le città di Benevento e Caserta e la Capitale, si tratta di un importante valore aggiunto per le esigenze dei viaggiatori.

Un particolare riferimento voglio farlo all'indirizzo del dottore Pietro Diamantini, Direttore Business Alta Velocità, con il quale ho una costante e fitta dialettica e dal quale viene sempre massima comprensione rispetto alle istanze dei pendolari delle quali mi faccio portavoce presso di lui".

Il Senatore di Fratelli d'Italia Domenico Matera, anche Presidente del Comitato per la Legislazione del Senato della Repubblica, accoglie con soddisfazione la nuova soluzione di viaggio.

"Ho avuto conferma da Alta Velocità di questa preziosa implementazione che viene incontro a necessità che erano state manifestate in più occasioni a Trenitalia e che interpretiamo come segnale di una sempre maggiore attenzione verso le aree interne del territorio campano e verso queste due città che pullulano di talenti e di eccellenze imprenditoriali".

Nel dettaglio, a partire dal 10 Settembre, è stata introdotta nell'orario una nuova corsa ferrata con partenza alle ore 19:53 da Roma Termini ed arrivi alle 21:06 a Caserta ed alle ore 21:52 a Benevento. È la prima soluzione che viene introdotta dopo le ore 19 ed alla quale corrisponderà, dall'11 Settembre, una corsa aggiuntiva anche lungo la direttrice opposta.

"È una risposta - incalza ancora il Senatore Matera - per quanti, impegnati in Capitale e aree limitrofe fin dopo le 19, avranno la possibilità di rientrare a casa, coniugando le necessità di assolvere ad impegni professionali maggiormente protratti con quelle legate a ragioni di tipo personale e famigliare. Il potenziamento dei collegamenti, la loro qualità in termini di percorrenza sono senz'altro tra gli elementi strategici per proteggere il popolamento delle aree interne".

Anche da rilevare come le nuove corse potenzieranno il collegamento diretto, senza necessità di cambi e, quindi, con tempi di impegno più esigui, anche lungo l'asse Benevento-Caserta-Milano.

"Il futuro delle nostre aree - prosegue e conclude il Senatore Matera - passa anche da questi aspetti. Siamo certi di come l'azienda studierà sempre nuove opzioni a pro dei viaggiatori del Sannio e delle province interne".