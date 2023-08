Rubano (FI): "Tagliare le tasse per garantire più risorse a famiglie e imprese" Il deputato: "L'ha ribadito Tajani: nostra azione decisiva su temi principali che riguardano fisco"

“Tagliare le tasse per garantire più margine e risorse a lavoratori, famiglie ed imprese. Questa è la ricetta di Forza Italia da sempre, questa è una ricetta vincente”. Lo dichiara in una nota Francesco Maria Rubano, deputato di Forza Italia, capogruppo azzurro in Commissione Finanze.

“Come ha ribadito il nostro segretario nazionale, il Ministro Tajani nell’intervista di ieri a La Stampa - prosegue Rubano - l’azione di Forza Italia sarà decisiva su tutti i temi principali che riguardano il fisco e quindi anche la Finanziaria in arrivo il prossimo autunno. A partire dal testo sugli extraprofitti, sul quale siamo al lavoro per presentare emendamenti a tutela dei risparmiatori e delle piccole banche. Sul salario minino restiamo coerenti con la nostra storia liberale: imporlo per legge è sbagliato e controproducente, il vero intervento virtuoso resta il taglio del cuneo fiscale e puntare sulla contrattazione collettiva che copra anche le aree in cui proliferano i contratti pirata. Noi abbiamo una visione a lungo raggio del Paese per questo punteremo per la prossima Finanziaria alla stabilizzazione del taglio del cuneo fiscale e alla detassazione di straordinari, tredicesime e premi produzione. Meno tasse, più crescita è un principio che fa parte del nostro dna fin dal 1994 e lo portiamo avanti anche oggi con convinzione”, ha concluso Rubano.