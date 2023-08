Sguera (Azione): "A Benevento un'estate all'insegna del nulla" Il consigliere comunale: imbarazzante il confronto con la provincia e realtà confinanti

“Per i beneventani un Ferragosto senza eventi: perché non si è organizzato nulla?” – così Vincenzo Sguera, consigliere comunale e segretario provinciale di Azione. “Tra la manifestazione del Bct – che non rientra tra i progetti dell’amministrazione – e la prossima ‘Città Spettacolo’ nel capoluogo sannita è il nulla più totale: zero concerti, zero serate. Una tristezza per quanti trascorrono il periodo estivo e di Ferragosto in Città e per le tante persone rientrate per le festività”.

“Imbarazzante” – per Sguera – il paragone con il cartellone “ricchissimo e variegato” dell’Avellino Summer Festival e con le tante manifestazioni organizzate nella provincia sannita. “Ora io mi chiedo – prosegue il segretario provinciale di Azione: perché? E’ un problema di stanziamenti di fondi regionali? Cioè, è un problema con il governatore De Luca che ha ridotto i fondi “per dispetto” perché il nostro primo cittadino sembra che abbia deciso di spostarsi a destra? Bene! E allora che si esca da questa impasse perché questa incertezza procura solo nocumento alla Città, esattamente come sta accadendo con la sanità.

O forse - spiega ancora il consigliere comunale di Azione - è un problema riconducibile all’incapacità degli assessori o alla loro mancata voglia di impegnarsi e lavorare per offrire qualcosa che migliori la qualità di vita dei cittadini? Se così è il nostro sindaco dovrebbe avere il coraggio di destituire coloro i quali non risultano efficienti e produttivi, visto che le loro (in)azioni gravano inutilmente sulle nostre casse. Ma vuoi vedere che il problema è il dissesto? In tal caso, se proprio dobbiamo richiamare il fatidico dissesto per giustificare una mancanza di visione e programmazione, al netto delle ritenute (dal Sindaco) responsabilità in capo ai precedenti amministratori - salvo poi chiedere loro sostegno elettorale ed amministrativo -, che si accelerino le procedure per la chiusura definitiva, ponendo in essere tutti insieme iniziative forti ed eclatanti, perché davvero non se ne può più!”

“I miei complimenti ed i miei apprezzamenti – conclude Sguera - nei confronti dei sindaci della provincia e a quello di Avellino, tutti in grado di rallegrare il periodo estivo, programmando ed offrendo eventi che convogliano inevitabilmente molte persone nei loro comuni. A noi beneventani, invece, non resta che prendere la macchina e cercare altrove quello che la nostra Città non riesce a garantire”.