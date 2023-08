Mastella e assessori si aumentano lo stipendio? "Vergognosamente falso" Serluca: "E' legge Governo Draghi, in cui c'era Forza Italia... che ai suoi sindaci non dice nulla"

“Devo chiarire, al contrario di come traspare da alcuni articoli apparsi su organi di stampa, che ad agosto non c'è stato nessun aumento dell'indennità degli amministratori. E' falso. Si tratta invece di una normale, canonica determina che applica una legge dello Stato. Gli amministratori del Comune di Benevento percepiscono esattamente la stessa somma di quelli di tutte le altre città italiane della medesima consistenza demografica. Non c'è nessun aumento: c'è l'applicazione di una normativa, varata dal Governo Draghi, che vale per tutti. Ed è una determina che viene pubblicata ad agosto, così come nei restanti mesi dell'anno", lo chiarisce in una nota l'assessore al Bilancio Maria Carmela Serluca.

"Troviamo di una pochezza politica sconcertante che un partito come Forza Italia possa legare il suo nome ad una polemica che per livello di demagogia e banalità sarebbe stata evitata perfino dai meet up grillini di quindici anni fa. Il dirigente lanciato da qualcuno allo sbaraglio mediatico forse dimentica che questa determina applica una legge che è stata approvata in Parlamento anche da Forza Italia che era forza di governo ai tempi di Draghi premier. Ma c'è un ultimo, incredibile sconfinamento nel campo del ridicolo: Forza Italia avrebbe dovuto rivolgere un appello a tagliarsi l'indennità prima di tutto ai suoi consiglieri e soprattutto ai suoi Sindaci, ovviamente anche sanniti, che sono destinatari degli stessi incrementi. Attendiamo ansiosamente che il deputato Rubano ordini ai sindaci che aderiscono al suo partito e che sono alla guida di comuni sanniti di tagliarsi l'indennità. Poi attendiamo di sapere anche cosa gli risponderanno...", conclude Serluca.