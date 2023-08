Rubano (FI): "Benissimo Spalletti allenatore della nazionale" "Alta professionalità: ha riportato il Napoli ai suoi fasti internazionali"

"In questo momento delicato si deve lavorare per il bene della nostra Nazionale di calcio e se il presidente della Figc, Gabriele Gravina, ha individuato in Luciano Spalletti la prossima guida per i nostri Azzurri significa che ha tentuo conto dell’alta professionalita’ del tecnico che ha riportato ai fasti internazionali il Napoli facendogi conquistare quest’anno il suo terzo scudetto”.

Dichiara in una nota il deputato di Forza Italia, Francesco Maria Rubano. “Anche il nostro coordinatore regionale di Forza Italia in Campania, Fulvio Martusciello sostiene la candidatura di Spalletti che ha un ottimo rapporto con la citta’ di Napoli e i suoi tifosi cosi’ come lo e’ con il resto dei club e dei supporter italiani che gli riconoscono doti tecniche notevoli. Trattandosi di un allenatore di grande competenza, anche internazionale, sara’ una buona scelta per la nazionale e un ottimo segnale per tutto il Paese”.