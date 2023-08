Arco di Traiano, De Pierro: "Teca e nuovo sistema d'allarme anti vandali" Il vicesindaco: "Dopo la pavimentazione il secondo step. Nessuna indulgenza con chi danneggia città"

La pavimentazione e poi la Teca coi reperti: proseguono i lavori Pics all'Arco di Traiano, con il vicesindaco di Benevento Francesco De Pierro che analizza “Ci vantiamo di avere tanti cantieri aperti, quello dell'Arco di Traiano è di certo quello principale. La pavimentazione è completata: ci stava a cuore perché puntavamo sulla massima velocizzazione di questo processo anche per gli esercenti. Ora c'è il secondo step: la pavimentazione perimetrale e l'installazione della teca che conterrà reperti dell'Arco in una struttura leggera e moderna”.

Teca e nuova illuminazione

“Siamo certi che impreziosirà per qualità e bellezza, anche grazie al confronto con professionisti di altre città europee, tutta l'area anche con il percorso di illuminotecnica che vi sarà. Ci saranno effetti particolari con corpi illuminanti che valorizzeranno la bellezza, già notevole, del posto”.

Guerra al Vandalismo

Ma poi c'è il tema del vandalismo, dopo che le panchine a Piazza Roma, installate e rovinate subito dopo, hanno posto un serio problema a riguarda: “Qualcosa di mortificante: neanche il tempo di installarle che sono state vandalizzate. Sono gesti intollerabile che offendono la storia della nostra città. Avevamo fatto un appello, prendiamo atto che non è stato sufficiente”.

Sistema d'allarme "anti vandali"

“La Teca è un obiettivo sensibile, certamente e per questo i tecnici avevano già programmato di installare quattro nuove telecamere di videosorveglianza che tuteleranno la teca, oltre ovviamente alle telecamere che già circondano il perimetro dell'Arco. Non solo: abbiamo potenziato la tutela e la sicurezza della teca con un altro tipo di strumento molto innovativo che prevede un sistema di allarme che collega immediatamente alla centrale operativa del Comando di Polizia Municipale in caso di tentativi di effrazione. Stiamo verificando la possibilità di collegarlo anche alla Questura di Benevento, che ringraziamo”.

L'appello ai cittadini

“Stiamo cercando di mettere in campo tutti gli strumenti di sicurezza possibili, poi è chiaro che senza il contributo dei cittadini diventa tutto più complicato. Mi appello nuovamente ai cittadini perché non si può tollerare che gli sforzi di rendere la città più bella vengano vanificati subito. Certi atteggiamenti non sono tollerabili, vanno stigmatizzati da tutti e segnalati: Benevento è di tutti d'altronde”.