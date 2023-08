Stipendio Mastella, Forza Italia torna all'attacco: "Lo darà a chi ha bisogno?" "Sindaco fa orecchie da mercante. Guadagna già 20mila euro al mese, darà aumento a chi ha bisogno?"

Non si placa l'affaire stipendi nel Sannio, con Forza Italia che dopo la replica dell'assessore al Bilancio Serluca, torna all'attacco:



“È evidente che le parole di Forza Italia, benché chiare, non siano state comprese da Mastella. Il sindaco sta facendo ‘orecchie da mercante’ per buttarla in caciara e nascondersi come sempre. Per l’occasione, infatti, ha gettato nella ‘mischia’ anche l’assessore Serluca che a sua volta ha dovuto vestire i panni di ‘colei che non capisce’.

In più l’assessore ‘nominata da tecnico’ a che titolo entra in una disputa di natura politica? Ed allora lo rispieghiamo a Mastella ed anche alla Serluca ma usando le stesse parole già utilizzate in precedenza:

“Pur volendo giustificare gli aumenti dei componenti della Giunta, poiché comprendiamo che la politica ha dei costi elevatissimi, non giustifichiamo l’aumento della indennità del Sindaco, visto che nella sua famiglia già entrano circa 20 mila euro al mese grazie a pensioni derivanti dall’attività politica. In un clima di criticità per l’intero Paese, anziché pensare dapprima a chi più ha bisogno incassa l’indennità aumentata ai sensi di una legge dello Stato. Affinché tale comportamento non assuma tratti indecorosi, invitiamo Mastella ad ‘incassare’ quanto attribuito poiché statuito dalla Legge [Assessore Serluca (Sic! Mastella) sappiamo leggere anche noi in Forza Italia] ma si impegni (il sindaco) poi a devolverlo integralmente ad associazioni o enti che si dedicano alle fasce più deboli della sua città.

Quindi, per iniziare a capire se Mastella ha voglia di devolvere la sua indennità, nelle prossime settimane il consigliere comunale di Forza Italia sosterrà la proposta di acquistare dei defibrillatori per la città, se lo vorrà, grazie proprio alla corposa indennità del sindaco della quale non necessita di certo per vivere dignitosamente”.