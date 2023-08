"Stipendio Mastella? Che teatrino. Darlo a un'associazione? Non si può" I gruppi mastelliani: "Nota la sensibilità del sindaco, dalle adozioni all'alluvione all'Ucraina"

"Il teatrino, tra bugie e demagogia, allestito da Forza Italia sulla bufala dell'aumento delle indennità - che è ribadiamo una semplice e automatica attuazione di una Legge dello Stato - meriterebbe di essere ignorato. Così faremo da ora in avanti. Chiariamo tuttavia per il rispetto che si deve alla verità dei fatti che le risorse per l'adeguamento delle indennità degli amministratori vengono stanziate dal Ministero degli Interni e se inutiilizzate devono essere restituite al Viminale", lo scrivono in una nota i gruppi della maggioranza mastelliana in Consiglio comunale.

"Né il Sindaco, come è lapalissiano, può destinare l'indennità ad un singolo ente benefico o a una singola iniziativa perché ciò comporterebbe evidenti distorsioni e disparità. Quando il Sindaco ha rinunciato all'indennità di mandato, i fondi sono confluiti nel bilancio comunale, come naturale. Come tutti sanno, invece, è notoria e incontestabile la sensibilità del Sindaco e della sua famiglia verso iniziative benefiche e filantropiche: lo dimostra la sua storia personale caratterizzata anche dallo splendido gesto dell'adozione di una bambina o l'impegno mai lesinato in circostanze drammatiche quali l'alluvione di Benevento o la più recente emergenza profughi dall'Ucraina. Da Mastella e dalla sua famiglia su questo versante, oltre che su altri, nell'attuale dirigenza di Forza Italia possono solo apprendere. Queste becere provocazioni al Sindaco di Benevento, tuttavia, rendono solo evidente il livello politico e di proposta dell'attuale dirigenza sannita di Forza Italia", concludono gli esponenti della maggioranza mastelliana.