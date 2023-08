Feleppa: "Rosa nervoso: forse guarda foto modificate della città" "La città è sporca, inutile girarci intorno"

"L’Assessore all’ambiente Rosa si è molto innervosito ed infastidito perché un cittadino comune (poiché al suo pari lo sono anche io) ha precisato che la città è sporca. Anche i cittadini se ne sono accorti e lo scrivono e dicono ovunque. Loro ne hanno contezza. Probabilmente l’assessore Rosa guarda foto diverse e modificate della città, che non corrispondono al vero distorcendo la verità dei fatti, come ha sbagliato l’associazione della canzone e la coniugazione del verbo mettere (di seguito specificato). L’autore della canzone è Faber e non Battiato che l’ha solo interpretata, ma queste sono quisquilie. Invito, nel caso di specie, l’assessore a ripetere le consecutio temporum, rispolverando qualche libro di grammatica e ad utilizzare in maniera appropriata i termini “ordine e pulire“. Rosa usa metafore per far credere che la città e pulita, pubblicizzando lavori raffazzonati ed eseguiti in malo modo come vere e proprie opere risolutive del problema, astenendoci dalle modalità di affidamento ed esecuzione, per le quali verificheremo gli atti.

Un assessore deve rispondere sui fatti e non con le offese. Umanamente comprendiamo il periodo di stress che sta vivendo ma la strada dell’impegno pubblico l’ha scelta lei e come ben sa ci sono pro e contro che si ripercuotono anche sulla sfera privata. Magari non avrò l’intelligenza che dice lei, ma certamente lei ne sta dimostrando così poca che le è rimasta solo l’offesa come risposta politica. Qui di comico c'è solo il suo stato di stizza, causato da stress che come insegna, si ripercuote fortemente sulla persona. Qui la parodia a cui fa riferimento la chiudo io in questo modo lasciandole questo piccolo memorandum: 1) credo che ognuno di noi ci “metta “ (e non ci mette, come ha scritto) ; 2) l’autore della canzone è Faber ( così si faceva chiamare il grande De Andre’); 3) pensi a pulire la città piuttosto che rispondere piccato e innervosito per i chiari fallimenti di gestione del verde" dichiara in una nota Angelo Feleppa, ex consigliere comunale che recentemente ha aderito a Forza Italia.