Feleppa: "Io X Benevento? Che arroganza. Cooperative? Mai nominate" L'esponente di Forza Italia: "Non si capisce a che titolo Schipani difende l'assessore"

Nuova replica di Feleppa, dirigente di Forza Italia Benevento, in materia di verde pubblico, questa volta all'associazione Io X Benevento: "

" E' palese anche al più sprovveduto dei lettori l’arroganza dittatoriale della indifendibile posizione “fallimentare della gestione del verde in città". Sono cittadino di Benevento e come tale ho diritto a parlare e/o criticare, in più rappresento un partito, a differenza della associazione (non firmata) che difende l’assessore e non si capisce a che titolo visto che anche quest’ultima nel candidare qualche familiare ha avuto bassissima fortuna.

Dove ha letto di contestazioni alle cooperative?

E dove ha letto di aver contestato il lavoro delle cooperative? Tutt’altro.

Ci dica il rappresentante della associazione quanta forza lavoro impiega e se utilizza tutti i sistemi di protezione dei lavoratori!

Ci dica ancora da quanto tempo hanno iniziato e quali luoghi sono stati epurati dalle erbacce!

Ci asteniamo dal chiedere chi ha sostenuto durante le ultime elezioni e magari si farà più facilmente il pari e dispari e si conoscerà il motivo della difesa “strenua” ma inutile.

Egregio rappresentante della associazione pensi a valutare oggettivamente e non soggettivamente, a rispondere in modo democratico non ordinando ai non eletti di stare zitti. Sicuramente conosce il divieto di critica in Corea del Nord. Ma lei è troppo intelligente per non sapere e troppo preso da questi sedicenti lavori che non ha tempo di girare in città. Metta in pratica quanto le è stato affidato, conservando le sue energie per una serie di eventi e fatti “a venire“ .