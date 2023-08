Rotondi: "Renzi parla di centro ma non ha consenso: faccia come Mastella" "Se Firenze gli risponderà come Benevento ha risposto a Clemente, può fare un simil Udeur"

"Ferragosto ha riportato il Centro nell'agenda politica. Del resto le cronache ferragostane sono classicamente dedicate alle notizie non veritiere. E il Centro é la più elegante delle fake news: più se ne parla, meno esiste". Lo scrive Gianfranco Rotondi, presidente di 'Verde è popolare', nel suo blog sull'Huffington post'.

E Rotondi parla anche di Benevento e Mastella, citandolo a esempio per Matteo Renzi (che pure parla di centro, oggi). Rotondi infatti scrive: "Il senatore di Rignano è uno dei politici più intelligenti d’Italia, ma - come diceva un leader democristiano - "l’intelligenza è una dannazione". E la maledizione di Renzi è di provare sempre tutte le strade, la sola che gli resta davanti è quella di un piccolo partito corsaro, situato a gambe larghe tra destra e sinistra, tenuto in vita dal via vai dei notabili in fuga dai partiti personali altrui. Questo Centro non rinvia certo alle grandezze democristiane, e neppure a quelle di Bettino Craxi, che era - lui sì- il vero centro della prima repubblica, forte di un dieci per cento capace di fare giunte rosse coi comunisti tosco- emiliani e governi di pentapartito con la Democrazia Cristiana. A Renzi manca il consenso per studiare da Ghino di Tacco. Può fare qualcosa di simile all’Udeur di Clemente Mastella, se la sua Firenze gli risponderà come Benevento a Clemente".

E le dichiarazioni di Renzi a Repubblica vengono declinate in chiave mastelliana anche da "Globalist", che titola "Renzi diventa il nuovo Mastella e punta tutto sul Centro in vista delle Europee". Renzi infatti aveva dichiarato: "Guarderemo al Centro per le Europee perché l’Europa si governa al centro. Guardi in Spagna: la differenza la fanno i nostri amici baschi. Lo stesso avverrà per le istituzioni europee: altro che Vox e Le Pen, servirà il centro. [...] Se poi il Centro farà un bel risultato saremo attrattivi per i delusi di ‘Forza Italia’ e per chi nel Pd non può stare con Schlein. [...] La sinistra vince solo se guarda al centro: in America si è vinto con Clinton, Obama e Biden, non con Sanders e Ocasio-Cortez. Nel Regno Unito si è vinto con Blair e si vincerà con Starmer non con Corbyn. Finché il Pd sarà così a sinistra e la destra sarà così sovranista, ci saranno spazi enormi per un nuovo centro". Effettivamente a leggere solo le dichiarazioni, depurate dall'accento toscano e da eventuali foto...verrebbe da pensare all'originale...Mastella appunto.