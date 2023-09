Caso ambulanza in centro storico: "il sindaco ha la querela facile" Perifano (città aperta): prendo atto che si preferisce la via giudiziaria al dibatto pubblico

"Non condivido minimamente l’annuncio di Mastella di voler querelare, a nome del Comune, il Presidente del Comitato di Quartiere centro-storico. Mi auguro che ci rifletta su e non lo faccia, giacché sembra un atto di ritorsione politica contro una voce ritenuta scomoda".

Così il l consigliere comunale di 'Città Aperta' Luigi Diego Perifano sulla vicenda delle difficoltà registrate in centro storico da un'ambulanza durante un intervento di soccorso.

"Non si discute - procede - la legittimazione dell’amministrazione a tutelare il proprio operato e rendere chiarimenti. Nel caso di specie lo ha già fatto l’assessore Ambrosone con una nota, in verità, sin troppo aggressiva, considerato che, al di là dell’episodio singolo, è notorio che in altre occasioni le autoambulanze hanno trovato difficoltà a prestare assistenza ai residenti del centro storico. Né si tratta di difendere “a prescindere” le prese di posizione del Comitato, rispetto alle quali anche a me capita di dissentire. Il problema è che scegliere di trasferire il confronto con associazioni e comitati civici nelle aule di Tribunale è cosa grave. Ho sempre ritenuto che il conflitto sulle tematiche amministrative dovesse svolgersi con gli strumenti della dialettica democratica, anche quando le opinioni sono molto distanti o nettamente collidono, avendo ben chiari i confini del terreno di gioco. Prendo atto che il Sindaco ha la querela facile, e che intende percorrere la via giudiziaria come alternativa al dibattito pubblico. Vorrà dire che, all’occorrenza, ci adegueremo. Gli spunti non mancano".