Zes unica per il Mezzogiorno, Ruggiero: penalizzerà le aree interne Il sindaco di Foiano e consigliere provinciale Pd "non può funzionare, farà crescere spopolamento"

“Il Dl Sud e la creazione di un'unica Zes per l'intero Mezzogiorno penalizzerà le aree interne”. Si schiera contro il provvedimento messo in campo dal Governo Meloni il sindaco di Foiano Valfortore e consigliere provinciale del partito democratico, Giuseppe Ruggiero.

“Il Meridione, nonostante la necessità di investimenti, comprende zone tra loro molto diverse come le aree costiere e quelle interne dell'appennino. Credo – aggiunge – che si tratti di un provvedimento destinato ad abortire. Un discorso generico non solo non può funzionare ma costituirebbe un ulteriore danno alle zone interne.

Le aree costiere continuerebbero ad essere preferite dagli insediamenti industriali e di conseguenza si accrescerebbe lo svuotamento delle aree interne. Il rischio – prosegue Ruggiero – è far aumentare lo spopolamento e rendere ancor più veloce il declino demografico di queste zone”.

Quindi chiama a raccolta i colleghi sindaci “E' il caso che gli amministratori delle aree interne chiedano provvedimenti speciali per le loro aree. Un'area Zes generica per il meridione porterà ulteriori danni ai paesi che invece hanno bisogno di procedure di defiscalizzazione e provvedimenti specifici”.