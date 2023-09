Festa dell'Unità, Cacciano rilancia la questione liste elettorali A Ravenna il segretario provinciale Pd: "Abbiamo eletto tre non campani alle ultime politiche"

E' intervenuto anche il segretario provinciale del Pd di Benevento, Giovanni Cacciano, alla festa dell'Unità di Ravenna.

Per Cacciano un intervento in cui è stato ricordato l'attivismo del Pd nel Sannio, con l'Estate Militante e le istanze su sanità e autonomia differenziata, ma anche una critica per l'impossibilità, da 17 anni, per gli elettori di votare i propri riferimenti alle elezioni politiche.

. "Votiamo con le preferenze per i Comuni, le Regioni e le Europee, ma per il Parlamento non possiamo scegliere. A parte che se avessimo avuto il campo largo avremmo vinto tutti i collegi uninominali a sud di Roma - la sottolineatura - noi abbiamo eletto tre non campani, se ci fosse stata possibilità di scelta io credo che sarebbero stati eletti rappresentanti del territorio". "