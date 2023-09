Montesarchio, via all'anno scolastico con l'Assessore Fortini Domani la rappresentante del governo regionale all'Istituto Fermi

Domani, martedì 12 settembre, l’Assessore alla Scuola della Regione Campania, Lucia Fortini presiederà l’inaugurazione dell’Anno Scolastico 2023-2024 presso l’Istituto d’Istruzione Superiore “Enrico Fermi” di Montesarchio.



L’arrivo dell’Assessore presso l’Istituto di Montesarchio è previsto per le ore 10, dove avrà l’opportunità di incontrare il dirigente scolastico Pasqualina Luciano, gli studenti, le famiglie, i docenti e il personale ATA.

A introdurre questo importante incontro sarà il dirigente scolastico Pasqualina Luciano. Seguiranno gli interventi del Sindaco di Montesarchio, Carmelo Sandomenico; del Presidente della Provincia di Benevento, Nino Lombardi e del Consigliere regionale, Erasmo Mortaruolo.



Le conclusioni della cerimonia saranno affidate all’Assessore Lucia Fortini in dialogo gli studenti dell’Istituto “Enrico Fermi” di Montesarchio.

“Ringrazio vivamente – evidenzia il Consigliere regionale Mortaruolo – l’Assessore Fortini per il suo impegno quotidiano per la Scuola della Campania e per la premura che ha costantemente per i nostri territori attraverso iniziative come questa che sono occasioni di rilievo per confrontarsi con gli studenti e con chi quotidianamente vive e opera nel mondo della scuola. Così come ringrazio la dirigente Pasqualina Luciano per quanto sta facendo alla guida dell’Istituto Fermi e per aver programmato con gli studenti e il personale scolastico questa bella giornata di inaugurazione del nuovo Anno Scolastico”.