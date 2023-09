Matera (FdI): 'Da Governo attenzione per difficoltà settore vitivinicolo Decreto Asset in aiuto dei produttori che non beneficiano dei risarcimenti assicurativi

"Domani ricomincia il vaglio del cd decreto legge Asset, varato dal Governo nel Consiglio dei ministri di inizio agosto e da convertire entro il 9 ottobre, che è all'esame delle commissioni congiunte Ambiente e Attività produttive del Senato". Così il senatore di Fratelli d’Italia Domenico Matera, presidente del Comitato per la Legislazione del Senato della Repubblica, che prosegue: 'In particolare, ho seguito con attenzione le richieste di aiuto che tante aziende vitivinicole sannite hanno lanciato per i danni subiti questa primavera.

"A tal proposito - sottolinea il senatore - ricordo che l' art. 11 del decreto Asset prevede misure urgenti per le produzioni viticole, stabilendo che le imprese agricole, che abbiano subito danni da attacchi di peronospora (plasmopara viticola) alle produzioni viticole e che non beneficino di risarcimenti derivanti da polizze assicurative o da fondi mutualistici, possano accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva. Sarà compito delle regioni territorialmente competenti deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto".

Una volta convertito, dunque, la regione Campania dovrà arrivare tutte le procedure per le tante aziende vitivinicole del Sannio che purtroppo sono state colpite gravemente questa primavera e che inevitabilmente vedranno una compromissione della produzione per quest'anno.

Credo sia un'ulteriore dimostrazione che, nonostante le risorse non siano infinite, da parte del governo c'è una grande attenzione anche per questo comparto fondamentale per la provincia di Benevento'.