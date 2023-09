Europee e nuovi obiettivi nel Sannio al centro dell'assemblea provinciale FdI Il senatore Matera: "Grande partecipazione, andiamo avanti così"

Si è riunita ieri l’Assemblea provinciale degli iscritti di Fratelli d’Italia Sannio. La riunione, convocata dal coordinatore Domenico Matera, ha visto ampia partecipazione di dirigenti e militanti ad ogni livello e vedeva diversi punti all’ordine del giorno, che il senatore di Fratelli d’Italia ha affrontato nel corso della sua relazione.



Sul tavolo, le azioni programmatiche da mettere in campo da qui alle europee del 2024, l’andamento del tesseramento nel Sannio, la proposta di formare un nuovo coordinamento cittadino a Benevento. E poi, ovviamente, un excursus sui provvedimenti che il governo Meloni sta attuando e le ricadute sul territorio.

Il senatore ha sottolineato come sia necessario intensificare la presenza sul territorio, continuando con gli incontri di prossimità come si sta facendo, incentivando il tesseramento. Un punto, quest’ultimo, che secondo Matera deve essere un obiettivo primario per il partito sannita, che deve puntare ad allargare sempre più la platea degli iscritti dopo il successo del tesseramento 2022 che ha visto raddoppiare le adesioni del 2021. Numeri attribuibili certo al successo di Giorgia Meloni, ma che premiano anche il lavoro che si sta svolgendo sul territorio.



Infine, durante l’assemblea si è palesata l’intenzione del coordinatore, accolta all’unanimità dai presenti, di procedere con una riunione specifica solo dei tesserati di Benevento città, per iniziare a ragionare e strutturare il coordinamento cittadino, con l’obiettivo di rafforzare ulteriormente l’organigramma del partito. Infine, l’Assemblea si è chiusa con diversi interventi dei presenti.



“Stiamo crescendo in tutta Italia – dichiara il senatore Matera a margine dell’Assemblea – ma il dato di Benevento ci gratifica perché, in percentuale, dalle regionali del 2020 ad oggi stiamo conducendo un percorso di crescita costante, frutto dell’impegno e del lavoro di tutta la federazione sannita di Fratelli d’Italia. Quello che sto facendo – continua – è cercare di condurre al meglio gli interessi del territorio a Roma, coadiuvando il lavoro nel Sannio di tutti gli iscritti e dei Circoli territoriali che quotidianamente fanno politica dal basso nei propri comuni di appartenenza. È un lavoro che facciamo a testa bassa e senza grandi proclami, che però sta dando i suoi frutti. La strada – conclude -è ancora lunga e per questo dobbiamo tutti rimboccarci le maniche per fare ancora di più, così da arrivare pronti ai prossimi appuntamenti elettorali e non solo’.