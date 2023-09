Benevento, aggiudicati i lavori per il rifacimento del ponte Serretelle Martignetti e Scarinzi: Lavoro costruito da questa amministrazione e non frutto delle interrogazioni

Aggiudicata la gara di appalto, bandita dal Comune di Benevento, per il rifacimento del ponte Serretelle, a contrada Epitaffio. Opera da anni attesa dai residenti.

“L’amministrazione Mastella mantiene gli impegni, questo è un risultato voluto, ottenuto e costruito da quest’amministrazione e da questa maggioranza: questa è la pura e cristallina verità” rimarcano in una nota i presidenti di Commissione Alfredo Martignetti (Urbanistica) e Luigi Scarinzi (Lavori pubblici) che rispondono alla nota della conigliera comunale Floriana Fioretti (LEGGI ALTRO ARTICOLO).

“E’ falso che l’opera sia il frutto delle interrogazioni provenienti dalla minoranza, poiché c’è stata sempre piena consapevolezza dell’importanza di quest’infrastruttura per gli abitanti e nonostante qualche complessità di ordine procedurale e burocratica che ha allungato i tempi, ora il risultato è praticamente raggiunto. Gli abitanti di Epitaffio, che ringraziamo per la pazienza con cui hanno atteso e attenderanno la conclusione dell’opera e l’apertura al traffico, hanno senza dubbio ben chiaro che quest’opera pubblica, l’ennesima, porterà il legittimo e indubitabile timbro di chi è al governo della città. Un concetto elementare che in questo caso siamo costretti a ribadire al gruppo Pd”, concludono Martignetti e Scarinzi.