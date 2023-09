Mastella a Montecitorio: "Renzi e Calenda? O vanno insieme o suicidio politico" Il sindaco sulle Europee: "Intervenga Macron, altrimenti in Italia Renew Europe non elegge nessuno"

Renzi e Calenda corrano insieme alle europee "altrimenti corrono il rischio entrambi di non superare la soglia di sbarramento" del 4%. Lo ha detto Clemente Mastella, sindaco di Benevento conversando con i cronisti a Montecitorio: "rischiano di prendere il 3,8% e il 3,7% e non eleggono nessuno. Un suicidio politico". "Proprio ora - ha proseguito - che la Schlein ha spostato il Pd a sinistra e si aprono enormi spazi al centro sarebbe un suicidio non eleggere nessuno" al Parlamento europeo. "Il problema oggi - ha osservato - è il contrasto di caratteri che non si riesce a superare. Anche nel Pci Amendola e Ingrao non si potevano vedere, oppure le correnti della Dc si facevano la guerra, ma poi prevaleva l'interesse comune del partito. E' la politica, non sono questioni personali". Infine un suggerimento per Emanuel Macron: "li chiami tutti e due e li convinca a fare una lista, altrimenti in Italia Renew Europe non elegge nessuno".