Progetto "Dreams": contributi per i bimbi che fanno attività sportiva Coppola: "Favorire massima accessibilità ad attività culturali e sportive"

L’assessore alle Politiche sociali Carmen Coppola rende noto che è stato firmato dal coordinatore dell’Ufficio di Piano dell’Ambito Territoriale Sociale B1 Gennaro Santamaria l’avviso pubblico per il riconoscimento di un contributo destinato alla frequenza di attività sportive e culturali per minori di età compresa tra 4 e 18 anni (non compiuti) e appartenenti a nuclei familiari fragili residenti nei comuni dell'Ambito B1 (Benevento capofila, Apollosa, Arpaise, Ceppaloni e San Leucio del Sannio).

"Per favorire la massima accessibilità alle attività culturali e sportive - evidenzia l'assessore Coppola - l'Ambito riconoscerà un contributo fino ad una soglia massima mensile di 45 euro per la frequenza, mentre l'eventuale importo eccedente dovrà essere versato dal beneficiario alla società o all'associazione. Previsto un riconoscimento economico nella misura massima di 80 euro per la dotazione di eventuale materiale di base necessario allo svolgimento dell'attività".

La domanda di partecipazione dovrà essere inviata entro e non oltre il giorno 27 settembre 2023, esclusivamente a mezzo pec, all'indirizzo pszambito1@pec.comunebn.it. L’avviso integrale è consultabile agli albi pretori dei Comuni dell’Ambito B1 e scaricabile dal portale istituzionale del Comune di Benevento (Sezione Ambito B1-Sezione Avvisi pubblici).

Si ricorda infine che è stato approvato l'elenco delle società aderenti al progetto Dreams che sono le seguenti: Un senso per la vita (laboratorio musicale, c/da Pezzapiana Benevento), Aps Io per Benevento (laboratorio musicale, via Firenze Benevento), Virtus Academy (basket, via Compagna, Benevento), Asd IV Circolo (rugby, via Compagna, Benevento), Us Rugby Benevento (rugby, via Dorso, Benevento), Centro Intercolline (calcio, via Provinciale, San Giovanni di Ceppaloni), Libero Teatro (corsi teatrali, corso Garibaldi, Benevento), Asd Grippo (via Cardone, Benevento), Coop Solot (teatro, via Appio Claudio, Benevento), Asd San Leucio del Sannio (calcio, via Fievo, San Leucio del Sannio), Asd Olmeri (calcio, contrada Olmeri, Benevento), Asd Cesare Ventura (calcio, via Calandra, Benevento).