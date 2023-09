Paolucci nominato coordinatore provinciale Forum del'indipendenza italiana Nei prossimi giorni la presentazione del movimento con Gianni Alemanno e Bruno Esposito

Federico Paolucci nominato coordinatore provinciale del Forum dell'indipendenza italiana per Benevento. La nomina è arrivata dal coordinatore regionale Bruno Esposito, d'intesa con Gianni Alemanno.

"Dopo alcuni mesi di riflessione - scrive l'avvocato Paolucci -, dovuti alle perplessità di natura politica e personale nei confronti di un partito che ho diretto - credo con impegno, coerenza e lealtà - per circa quattro anni a livello provinciale, ho l'orgoglio e l'onore di comunicare che, dopo aver aderito al documento Fermare la Guerra ed aver partecipato a varie fasi della costruzione del progetto politico-culturale guidato da Gianni Alemanno, pochi giorni fa sono stato nominato coordinatore Provinciale del Forum per l'indipendenza italiana. Ringrazio Gianni Alemanno e il Coordinatore regionale Bruno Esposito e, come sempre, non farò mancare il mio modesto impegno organizzativo e ideale al fine di mantenere alta la voce di chi non vuole omologarsi al politicamente corretto e di chi vuole un vero protagonismo e una vera crescita dell'italia, libera da condizionamenti esterni. Nei prossimi giorni presenterò il coordinamento provinciale alla presenza di Gianni Alemanno e di Bruno Esposito".