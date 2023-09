Rosa: "Nelle prossime ore tavolo tecnico sui cattivi odori a Benevento" L'assessore all'Ambiente: "Confronto con Arpac, Asl, Asi, Asia, Carabinieri, Nipaaf e Provincia"

"Su indicazione del Sindaco Mastella, formalizzeró nelle prossime ore la convocazione di un tavolo tecnico sulla questione dei miasmi sul territorio cittadino. Ci confronteremo con Arpac, Asl (Dipartimento Prevenzione), Consorzio Asi, Asia, Carabinieri Forestale, Nipaaf e Provincia per esaminare le possibili origini, cause e responsabilità del problema e approfondire la possibilità di efficaci contromisure", è quanto scrive in una nota l'assessore all'Ambiente Alessandro Rosa. L' incontro è in agenda per martedì, ore 10, a Palazzo Mosti.