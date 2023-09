Il Vicesindaco di Ponte aderisce a Noi Di Centro De Filippo: "Determinante nella decisione è stata la figura di Clemente Mastella"

"A seguito di un cordiale e proficuo colloquio con il segretario nazionale Clemente Mastella, Maria Cristina De Filippo, vicesindaco del Comune di Ponte, ufficializza l’adesione a Noi di Centro". Così in una nota in cui viene evidenziato: "Commercialista con un master in management delle amministrazioni pubbliche, De Filippo è alla prima esperienza in un partito politico".

“L’adesione ad un partito richiede valutazioni e riflessioni importanti perché occorre rivedersi e ritrovarsi nei valori della comunità politica in cui si entra. Ho scelto Noi di Centro perché predilige quell’equilibrio e quella moderazione che hanno accompagnato da sempre il mio modo di guardare all’impegno pubblico. Un punto d’equilibrio tra i radicalismi che è nel dna di NdC e in cui mi ritrovo perfettamente”, spiega De Filippo.

“Devo dire tuttavia che determinante nella decisione è stata la figura di Clemente Mastella, protagonista della storia politica italiana. I suoi ideali – aggiunge Maria Cristina De Filippo - quali la cultura della mediazione, l’amore e l’attaccamento per il territorio e la sua visione di comunità come un’unica grande famiglia hanno giocato un ruolo fondamentale nell’indurmi ad iscrivermi al partito di cui è leader. Spero di poter apprendere da lui sia in termini di conoscenza politica che di capacità amministrativa. Ringrazio il sindaco Mastella per la fiducia che mi ha voluto concedere e il presidente della provincia Nino Lombardi al quale la mia famiglia è legata da un profondo sentimento di amicizia e di stima. La sua azione è la dimostrazione di come la moderazione e l’equilibrio siano da stimolo per lo sviluppo dei nostri territori”.