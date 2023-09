Cattivi odori, Sguera: dopo mesi ancora nessuna risposta Il consigliere comunale ed esponente di Azione torna sulla vicenda dei miasmi

"La vicenda degli odori molesti in Città assume sempre più i contorni dell'assurdo".

Così, in una nota, Vincenzo Sguera, Consigliere comunale a Benevento e segretario provinciale di Azione nel Sannio.

"E con il trascorrere del tempo- prosegue- si fa sempre più inaccettabile l'assenza di informazioni chiare e corrette alla cittadinanza. Eppure già ad aprile, ovvero cinque mesi fa, il consigliere comunale Marcello Palladino - peraltro esponente della maggioranza - segnalava a Comune, Arpac e Asi la presenza di emissioni nauseabonde nell'aria. Possibile che trascorso tutto questo tempo nessuna istituzione sia in grado di rivelare ai Beneventani contenuto e origine dei miasmi? Possibile che l'unico risultato raggiunto sia stato circoscrivere nella zona di Ponte Valentino l'epicentro dei fenomeni odorigeni? Lo dico perché a questa conclusione ci eravamo arrivati da soli. Ancora prima di indagini e verifiche.

E intanto la situazione peggiora: nella giornata di ieri anche nella zona di Pacevecchia l'aria era irrespirabile. Proprio come accade da settimane e mesi in altri quartieri della Città. E - ribadisco - nessuno capace di dire di cosa si tratta. Come se la qualità dell'aria fosse tema di scarsa importanza. Ma è tollerabile vivere a casa propria con le finestre chiuse perché c'è "qualcosa" nell'aria? È possibile mai che a nessuno interessi la salubrità dell’aria che respiriamo e la tutela della salute quantomeno dei bambini e degli anziani?

Ormai ci stiamo mestamente abituando alla spettacolarizzazione della normale amministrazione e alla inerzia dei problemi principali che riguardano i cittadini.