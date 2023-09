Mastella: "Sud Invest? Chiesto di farlo ogni anno, come festa Udeur a Telese" Il sindaco: "Detto a Barone di rendere annuale manifestazione. Pnrr? Se tolgono soldi ricorso a Tar"

A margine di Sud Invest il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, ha sottolineato anche la valenza turistica per la città e per la provincia di un evento di tale portata: “Ho chiesto al presidente Barone di farla ormai in maniera annuale a Benvento, riprendendo lo spirito della manifestazione che si faceva a Telese. Un evento in cui ci si apre rispetto a tutti: infatti qui si è dialogato da destra a sinistra”.



Mastella ha spiegato che un approccio simile è auspicabile per affrontare le questioni del Mezzogiorno: ““Questo spirito deve investire con spirito costruttivo questa ripresa e questo azzardo del Mezzogiorno che non va mai messo da parte, perché c'è il rischio che si affrontino le questioni in maniera tale da determinare una sorta di estraniazione dalle questioni relative al Mezzogiorno d'Italia”.

Il sindaco poi ha parlato anche della questione Pnrr e dell'eventuale taglio dei finanziamenti ai comuni, preannunciando battaglia: “Io ho proposto all'assemblea dell'Anci che laddove si venisse meno dagli impegni faremmo ricorso tutti al Tar, e vedremo a chi darà ragione il tribunale amministrativo”.

Un dato confermato anche dal presidente Anci Antonio Decaro: “Sì, c'è già il precedente di Firenze in merito allo stadio: non credo che il Governo si metterà contro 8mila Comuni però”.