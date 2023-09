"Da Mastella bilancio magro: troppo poco è stato fatto per Benevento" L'opposizione in pressing sulle attività messe in campo dall'amministrazione

“A due anni dall'avvio del secondo mandato di Mastella ancora troppo poco è stato fatto”. L'opposizione in pressing sulla maggioranza in una conferenza stampa a più voci volta a mettere in dubbio gli ultimi interventi attuati dall'amministrazione.

“L'unica risultato portato a casa è la riapertura del Teatro Comunale – ha spiegato il consigliere Luigi Diego Perifano di Alternativa per Benevento – per il resto tanto fumo e poco arrosto. La cabina di regia sul Pnrr è morta prima di nascere, sul Puc siamo fermi, nessuna traccia del piano traffico. Insomma un bilancio davvero magro”.

Ha parlato di “occasione mancata” per Piazza Pacca la portavoce in consiglio del Partito Democratico Floriana Fioretti ribadendo “Netta contrarietà al progetto in corso”.

L'opposizione ha invece avanzato la proposta di utilizzare i quattro milioni di risorse aggiuntive per i Pics per proseguire la campagna di scavi. “Un altro buco nell'acqua il progetto stilato dall'amministrazione per il rifacimento di Piazza Risorgimento e piazzale terminal” secondo il consigliere Angelo Miceli.

“Necessario invece un intervento unitario per creare un'area di raccordo tra i due tronconi della città, di accoglienza per gli studenti e di promozione del commercio includendo l'area mercatale attigua alla caserma Guidoni”.

La consigliera di Civico 22, Giovanna Megna, invece bolla come “qualitativamente modesto e addirittura dannoso” il progetto Pics in campo per l'Arco di Traiano.

In particolare esprime dubbi per il lapidarium “la teca dovrà essere sottoposta ad una costante manutenzione e si porrà il problema degli atti vandalici che, in città, continuano a ripetersi. Sarebbe stato meglio – conclude – installarla nello spazio di Sant'Ilario”.

Infine il consigliere di Azione Vincenzo Sguera “Non solo preconcetti. Siamo invece favorevoli - spiega – alla scelta di realizzare un centro congressi nell'ex tabacchificio di via 25 luglio, anzi vogliamo ricordare che era nel programma elettorale di Perifano”.