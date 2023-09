Rubano (Forza Italia): "Soddisfazione per lo sblocco dei lavori alla diga" "Il 5 ottobre sul posto con il sottosegretario Ferrante e il Commissario governativo per l'opera"

“E’ notizia odierna che finalmente sono stati approvati dai competenti uffici gli esiti della gara per i lavori per la realizzazione della diga di Campolattaro". Così in una nota l’onorevole Francesco Maria Rubano, deputato di Forza Italia.

"Accogliamo con grande soddisfazione questa notizia - prosegue Rubano - che riguarda un’opera attesa dal territorio da circa 40 anni. Adesso la speranza è che non si perda ulteriore tempo, che ci sia un cronoprogramma certo e che siano rispettate tempistiche e modalità d’azione. L'azione di Governo resta sempre attenta e sensibile alle istanze del Sannio. Il 5 ottobre, infatti, ho promosso un sopralluogo sul posto con il sottosegretario Ferrante e il Commissario governativo per l'opera Toscano” ha concluso Rubano.