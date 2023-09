Ex Metalplex, De Lorenzo: "Area versa in stato di totale abbandono" Interrogazione del consigliere comunale, sottoscritta dai componenti del Pd

“Cosa ne è stato e cosa ne sarà dell’edificio ex Metalplex sulla via Appia?”. A chiederlo è Giovanni De Lorenzo, consigliere comunale del Partito Democratico, che a palazzo Mosti ha protocollato una interrogazione rivolta al sindaco e agli assessori al Patrimonio, ai Lavori Pubblici e all’Ambiente. L’atto è stato sottoscritto anche dagli altri esponenti Dem Floriana Fioretti, Raffaele De Longis e Marialetizia Varricchio.

“L’immobile in questione e la relativa area pertinenziale anni fa furono oggetto di un progetto di riqualificazione, che, però, non è stato mai portato a conclusione” – ricorda De Lorenzo nelle premesse. Da allora più nulla: nessun intervento di rifacimento, di ristrutturazione o di riparazione è stato effettuato né risulta essere programmata alcuna attività manutentiva per il prossimo futuro.

L’intera area, dunque – prosegue il consigliere Pd - versa in uno stato di abbandono e di degrado, con incuria del verde e possibili rischi anche igienico/sanitari per le strutture vicine.

Da qui gli interrogativi di De Lorenzo all’amministrazione comunale e volti a sapere: quali sono stati gli ultimi interventi di ristrutturazione, di manutenzione e/o di rifacimento riguardanti l’immobile ex Metalplex sito in via Appia Antica; se sono stati pianificati e/o programmati per il futuro interventi di ristrutturazione, di rifacimento e di riparazione del suddetto edificio. In caso di risposta negativa si chiede di illustrarne le motivazioni; se l’immobile in questione è oggetto di qualche progetto ricompreso nelle varie linee di finanziamento utilizzate in questi anni dall’Amministrazione. In caso di risposta negativa, si chiede di illustrare le motivazioni della mancata scelta; i motivi per i quali l’area è da anni abbandonata e versa in una condizione di degrado ed incuria, soprattutto del verde, con possibili rischi igienico/sanitari; se si intende attuare un intervento di pulizia straordinaria per rendere decorosi l’immobile e la relativa area pertinenziale.

“In caso di risposte negative – sottolineano Giovanni De Lorenzo e gli altri componenti del gruppo Pd – chiediamo di attivare al più presto ogni iniziativa utile alla manutenzione dell’immobile ex Metalplex e della relativa area pertinenziale, considerata anche la procedura in atto per l’iscrizione nella lista del patrimonio mondiale Unesco della via Appia”.