Vessichelli nuovo presidente Noi di Centro: "Col Pd divergenze inconciliabili" "Con Mastella si è creata chimica umana e politica"

E' Domenico Vessichelli, sindaco di Paduli e vicepresidente del Consorzio industriale Asi, il nuovo presidente di Noi di Centro. La nomina è stata formalizzata dal segretario nazionale NdC Clemente Mastella, d'intesa con il segretario provinciale Carmine Agostinelli, con il presidente della Provincia Nino Lombardi, con il consigliere regionale Luigi Abbate e tutto il gruppo dirigente. "Non posso che ringraziare per la stima che mi hanno riservato Clemente Mastella innanzitutto e tutta la comunità politica di NdC.

So di assumere un ruolo di responsabilità politica notevole perché sono consapevole che Noi di Centro è il partito-guida per numerosi Sindaci e amministratori sanniti e sul territorio provinciale resta riferimento solido tanto per la classe dirigente quanto per tanti cittadini", spiega Vessichelli. "Quest'aporodo è il frutto coerente di un percorso politico avviato già da qualche tempo. Con il Partito democratico sul piano territoriale si era già consumata una rottura causata da divergenze politiche inconciliabili. Né sono minimamente attratto dalla linea politica della segretaria Schlein, la cui decisa virata a sinistra ha modificato il dna originario del partito e di fatto ha estromesso chi - come me - è legato a posizioni più moderate e meno radical. Con Clemente Mastella - aggiunge Vessichelli - si è creata una chimica prima umana e poi politica che mi ha subito entusiasmato. NdC è il posto giusto dove impegnarsi per il territorio e immaginare un percorso politico che fin dai prossimi appuntamenti elettorali ci vedrà protagonisti", conclude Vessichelli.