Controllo degli impianti termici, i dubbi del Pd I consiglieri comunali del partito democratico esprimono perplessità riguardo al servizio

"Già nel consiglio comunale di luglio 2022 (1 anno e mezzo fa) tutta l'opposizione consiliare esprimeva perplessità sull'accelerazione della procedura posta in essere, in tutta fretta, dall'amministrazione comunale di affidare il controllo degli impianti termici all'Asia, peraltro senza alcuna esperienza e competenza nel campo del Servizio di Ispezione e controllo degli impianti per la Climatizzazione invernale ed estiva degli edifici.

Così, in una nota, il gruppo consiliare del Partito Democratico di Benevento.

"Ricordavamo - si legge ancora - che esiste da tempo un’ Azienda pubblica, l’ASEA, interamente partecipata dalla Provincia di Benevento, da anni dedita all’erogazione del medesimo servizio nel Sannio. L'Amministrazione, invece, si è mostrata sorda, come sempre, non solo alle nostre sollecitazioni ma alla più elementare logica economica e gestionale. Abbiamo ricordato che l’affidamento all’azienda della Provincia, mediante l'integrazione dei servizi già erogati nel resto del Sannio, avrebbe comportato un’immediata ed efficace attivazione del controllo degli impianti in città, evitando i disservizi ed i problemi cui invece i cittadini di Benevento sono stati costretti loro malgrado.

Gli annunci ed i proclami di oggi non fanno che ulteriormente destabilizzare e confondere l'opinione pubblica cittadina. A gennaio si annunciava il via alle ispezioni degli impianti termici per il mese di settembre. Cosa tecnicamente impossibile visto che il periodo di adesione al primo biennio di dichiarazione è tuttora aperto.

Accortisi probabilmente dello strafalcione, ora si annuncia che la campagna di ispezione è rinviata a marzo 2024. Sempre che per la prossima primavera l’azienda dei rifiuti abbia imparato come controllare gli impianti di climatizzazione. Intanto i cittadini Benevento continuano a vivere in una tra le città più inquinate d’Italia".