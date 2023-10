Campagna per prevenzione oncologica: rimozione coatta a Piazza San Modesto Campagna di prevenzione oncologica gratuita dell'Asl di Benevento

Il Comune di Benevento rende noto che fino a sabato 7 ottobre vigerà la chiusura al traffico e l’istituzione del divieto di sosta con tabellina aggiuntiva “rimozione coatta” in piazza San Modesto e via Milano per il posizionamento del truck dell’Asl di Benevento in occasione della campagna di prevenzione oncologica gratuita con poliambulatorio mobile itinerante.